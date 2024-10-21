Собянин дал старт проходке тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

«Продолжаем активно строить новую ветку метро Москвы — Рублево-Архангельскую. Сейчас приступаем к активной работе на третьем участке этой ветки — запускаем 10-метровый щит от “Бульвара Генерала Карбышева” до “Серебряного Бора”. Сама станция (станция “Бульвар Генерала Карбышева” — прим. Агентства “Москва”) очень востребованная. На момент пуска здесь будет объем пассажиропотока больше 24 тыс. Кроме того, в этом районе реализуется большая программа реновации, что, конечно, еще более актуальным сделает ввод этих станций», — сказал Собянин.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, на участке работает тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Лилия» диаметром 10 м. ТПМК предстоит пройти 850 м, на что ему потребуется примерно пять месяцев при скорости 5−6 м в сутки.
Новая Рублево-Архангельская ветка длиной 22,6 км с 10 станциями пройдет от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД — с пересадками на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. В перспективе ветку планируется продлить еще на 5 км, открыв станции «Красногорск» и «Изумрудные холмы».
Для обслуживания поездов этой линии планируется построить электродепо «Ильинское».
Станция «Бульвар Генерала Карбышева» находится параллельно ул. Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева. Строительная готовность объекта составляет 26%. Станция «Серебряный Бор» расположена вдоль ул. Паршина вблизи пересечения с ул. Живописная.
В июле 2024 года правительство Москвы утвердило проект планировки третьего пускового комплекса Рублево-Архангельской линии метро от станции «Липовая Роща» до станции «Ильинская» протяженностью 6 км с двумя новыми станциями: «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». В настоящее время ведутся работы по разработке проектной документации, обустройству строительной площадки станции «Рублево-Архангельское» и устройству пионерной траншеи ограждающих конструкций.
Открытие новой линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание около миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы, подчеркивается в материалах.
Там также отмечается, что с 2011 года власти столицы завершили строительство и реконструкцию 249,1 км линий, 119 станций, четырех дополнительных вестибюлей, 12 электродепо метро и МЦК.