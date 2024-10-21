Собянин дал старт проходке тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

«Продолжаем активно строить новую ветку метро Москвы — Рублево-Архангельскую. Сейчас приступаем к активной работе на третьем участке этой ветки — запускаем 10-метровый щит от “Бульвара Генерала Карбышева” до “Серебряного Бора”. Сама станция (станция “Бульвар Генерала Карбышева” — прим. Агентства “Москва”) очень востребованная. На момент пуска здесь будет объем пассажиропотока больше 24 тыс. Кроме того, в этом районе реализуется большая программа реновации, что, конечно, еще более актуальным сделает ввод этих станций», — сказал Собянин.