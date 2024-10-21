Ремонт главной транспортной артерии Ростова продолжается

Затем подрядная организация обустроит нижний и верхний слои дорожной одежды при помощи нового типа асфальтобетона — раньше его никогда не использовали.
Позднее повышенную колейность от ул. 339-й Стрелковой Дивизии до ул. Доватора (по восточной стороне) устранят с использованием сэкономленных средств городского бюджета.
«Чтобы минимизировать пробки, работы ведутся круглосуточно, исключая часы пик утром и вечером. Прошу ростовчан учитывать эту информацию при планировании маршрутов передвижения по городу», — пишет глава администрации.
Ремонт на этом дорожном участке закончат до конца года.
Ранее сообщалось, что участок дороги Ростов — Ставрополь отремонтировали в Целинском районе.