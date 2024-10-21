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Ремонт главной транспортной артерии Ростова продолжается

Ростовская область, 21 октября 2024. DON24.RU. Власти продолжают обновлять улицу Малиновского, главную транспортную артерию донской столицы. Об этом сообщает Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. Дорожные службы приступили к фрезерованию дорожного покрытия.

Затем подрядная организация обустроит нижний и верхний слои дорожной одежды при помощи нового типа асфальтобетона — раньше его никогда не использовали.

Позднее повышенную колейность от ул. 339-й Стрелковой Дивизии до ул. Доватора (по восточной стороне) устранят с использованием сэкономленных средств городского бюджета.

«Чтобы минимизировать пробки, работы ведутся круглосуточно, исключая часы пик утром и вечером. Прошу ростовчан учитывать эту информацию при планировании маршрутов передвижения по городу», — пишет глава администрации.

Ремонт на этом дорожном участке закончат до конца года.

Ранее сообщалось, что участок дороги Ростов — Ставрополь отремонтировали в Целинском районе.