В Самарской области попытались помешать смене мусорного регоператора

С 1 ноября 2024 года в Самарской области начнет работать новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — государственное акционерное общество «Экология». Однако процесс смены оператора оказался под угрозой срыва. Об этом сообщил первый вице-губернатор Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.
«Компания сформировала 10 лотов для перевозчиков, работающих на этом рынке. Как и ожидалось, наведению порядка противостоят старые игроки. Одна из компаний, ранее участвовавшая в сговоре по перевозке отходов, подала жалобы на все объявленные торги», — отметил Смирнов.
По его словам, формальным поводом для жалоб стали незначительные положения договора, которые аналогичны прежним контрактам. Первый вице-губернатор подчеркнул, что, несмотря на подобные провокации, реформа будет продолжена.
Напомним, 23 августа 2024 года ООО «ЭкоСтройРесурс» и Минлесхоз Самарской области заключили добровольное соглашение о расторжении договора. До конца октября компания продолжит исполнять функции.