Олбани
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области попытались помешать смене мусорного регоператора

В Самарской области подали жалобы на все торги, объявленные новым регоператором по обращению с ТКО.

Источник: Комсомольская правда

С 1 ноября 2024 года в Самарской области начнет работать новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — государственное акционерное общество «Экология». Однако процесс смены оператора оказался под угрозой срыва. Об этом сообщил первый вице-губернатор Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.

«Компания сформировала 10 лотов для перевозчиков, работающих на этом рынке. Как и ожидалось, наведению порядка противостоят старые игроки. Одна из компаний, ранее участвовавшая в сговоре по перевозке отходов, подала жалобы на все объявленные торги», — отметил Смирнов.

По его словам, формальным поводом для жалоб стали незначительные положения договора, которые аналогичны прежним контрактам. Первый вице-губернатор подчеркнул, что, несмотря на подобные провокации, реформа будет продолжена.

Напомним, 23 августа 2024 года ООО «ЭкоСтройРесурс» и Минлесхоз Самарской области заключили добровольное соглашение о расторжении договора. До конца октября компания продолжит исполнять функции.

ЖКХ