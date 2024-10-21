В Самарской области попытались помешать смене мусорного регоператора

С 1 ноября 2024 года в Самарской области начнет работать новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — государственное акционерное общество «Экология». Однако процесс смены оператора оказался под угрозой срыва. Об этом сообщил первый вице-губернатор Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.