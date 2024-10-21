В Самаре с 27 октября закроется сельскохозяйственная ярмарка

Через несколько дней в Самаре закроется сезонная сельскохозяйственная ярмарка. По информации департамента экономического развития, инвестиции и торговли, в ближайшие выходные ярмарка пройдет в последний раз в этом сезоне.
Речь идет про ярмарку, которая располагается возле музея имени Алабина. Причин для ее закрытия две: понижение температуры воздуха и запланированные мероприятия в музее.
Но это не значит, что самарцы не смогут купить излюбленные продукты. После 27 октября продавцы с ярмарки смогут продавать свою продукцию в павильоне на пересечении улиц Тухачевского и Киевской, который работает круглый год.