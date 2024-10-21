Лукашенко сказал, что ямочный ремонт километра дороги стоит 350 тысяч рублей

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, сколько стоит сделать ямочный ремонт одного километра дороги в Беларуси, сообщает БелТА.
Так, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что строительство и ремонт дорог требуют немалых денег. Например, по данным Минтранса на текущий, то есть ямочный ремонт одного километра дороги, сейчас нужно 350 тысяч белорусских рублей. А полная реконструкция, когда из двух полос делают полноценные четыре, в среднем, обходится в 10 миллионов белрублей. На это, заметил президент, тратятся деньги, которые платятся перевозчиками, транспортирующими грузы, преимущественно, по международным магистралям и основным республиканским трассам.
— Мы с них берем деньги и вкладываем в дорожную сеть. В том числе, и из бюджета, — сказал он.
А также добавил, что если не будут поддерживаться основные трассы в нормальном состоянии, то в Беларусь никто не поедет. А следовательно, вообще не будет денег на дорожное строительство.
— Поэтому люди должны понимать, что мы торопимся и прежде всего строим, приводим в порядок и ведем ремонт на этих основных трассах. Каждый год. И будем это делать, потому что они приносят нам деньги, — заключил президент.
И резюмируя, указал, что раз существует такой алгоритм действий в строительстве и поддержании в нормальном состоянии дорог, то лишь осталось действовать.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие белорусские дороги приведут в порядок в первую очередь.
Еще президент сказал строить скоростные трассы и внедрять струнный транспорт. И также белорусский лидер сказал построить метро к городам-спутникам Минска.
Но еще глава республики сказал создать условия для строительства жилья на селе.