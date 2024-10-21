Лукашенко сказал, что ямочный ремонт километра дороги стоит 350 тысяч рублей

Так, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что строительство и ремонт дорог требуют немалых денег. Например, по данным Минтранса на текущий, то есть ямочный ремонт одного километра дороги, сейчас нужно 350 тысяч белорусских рублей. А полная реконструкция, когда из двух полос делают полноценные четыре, в среднем, обходится в 10 миллионов белрублей. На это, заметил президент, тратятся деньги, которые платятся перевозчиками, транспортирующими грузы, преимущественно, по международным магистралям и основным республиканским трассам.