Землю под стадионом ФК «Кубань» в Краснодаре выставили на торги

Право долгосрочной аренды земли под стадионом футбольного клуба «Кубань» в Краснодаре выставлено на торги. Начальная цена лота — 252,26 млн рублей. Аукцион назначен на 18 ноября, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Площадь земельного участка на улице Парусной, 34 составляет 112,5 тысяч кв. метров. Территория оформлена в долгосрочную земельную аренду на 49 лет до 2059 года.
Заявки на участие в торгах за право аренды принимаются до 11 ноября. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены. Победителем аукциона станет участник, предложивший наибольшую цену.
Напомним, ФК «Кубань» был образован в 1928 году. Команда была очень успешной, выступала в Лиге Европы, Высшей лиге чемпионата СССР, в России и в РПЛ.
Финансовые трудности привели к тому, что в 2018 году клуб расформировали — он стал называться «Урожай». В декабре 2018 года клуб признали банкротом по иску инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по городу Краснодару.