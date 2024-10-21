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На Левом берегу Омска хотят построить еще несколько ТЦ и банный комплекс

Проект застройки вынесен на общественное обсуждение.

Источник: Комсомольская правда

На сайте администрации города появилась информация о проведении общественных слушаний. Предмет обсуждения — проект застройки участка, расположенного в границах улиц проспект Комарова—улица Конева.

Вблизи ТЦ «Континет» планируется построить еще несколько торгово-деловых комплексов, объект для проведения спортивно-зрелищных мероприятий, банный комплекс с подземной автостоянкой на 100 машин и четыре двухэтажные стоянки.

Разработчиком проекта является ООО «ГлавОмскархитектура», заказчиком — ООО «Промстройкомплект-Сервис». Согласно данным ЕГРЮЛ, директором последней организации является Шамил Шихмирзаев, известный по ресторану «Шато».

Общественные слушания по проекту застройки будут проходить до 7 ноября. Предложения и замечания принимаются до 29 октября. С проектной документацией можно познакомиться здесь.

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