На Левом берегу Омска хотят построить еще несколько ТЦ и банный комплекс

На сайте администрации города появилась информация о проведении общественных слушаний. Предмет обсуждения — проект застройки участка, расположенного в границах улиц проспект Комарова—улица Конева.
Вблизи ТЦ «Континет» планируется построить еще несколько торгово-деловых комплексов, объект для проведения спортивно-зрелищных мероприятий, банный комплекс с подземной автостоянкой на 100 машин и четыре двухэтажные стоянки.
Разработчиком проекта является ООО «ГлавОмскархитектура», заказчиком — ООО «Промстройкомплект-Сервис». Согласно данным ЕГРЮЛ, директором последней организации является Шамил Шихмирзаев, известный по ресторану «Шато».
Общественные слушания по проекту застройки будут проходить до 7 ноября. Предложения и замечания принимаются до 29 октября. С проектной документацией можно познакомиться здесь.