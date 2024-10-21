Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области появится специализированный центр для раннего выявления рака. Он откроется до конца года на базе центральной районной больницы. Об этом сообщили в региональном минздраве.
«Сейчас идет подготовка помещения Центра амбулаторной онкологической помощи, проводится капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием», — рассказали в пресс-службе.
Наблюдаться в центре смогут жители Кинель-Черкасского, Борского и Богатовского районов, а также городов Отрадный и Похвистнево. В нем будут работать врач-онколог, врач ультразвуковой диагностики и врач-эндоскопист.
В подразделении установят цифровой маммограф, УЗИ-аппарат и эндоскопическое оборудование. Все исследования будут проводиться в одном здании. Предусмотрен и дневной стационар для лечения онкологических больных, будет проводиться и химиотерапия.