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Первый трамвай «Невский» заметили в Волгограде

В Волгограде приступили к обкатке первого трамвая «Невский». Трехсекционный состав из вагонов пройдет порядка 50 км по трамвайным путям маршрута № 13 и наземной линии СТ.

Всего в Волгоград до конца года поступит 12 вагонов модели «Невский» для эксплуатации на линии СТ.

Напомним, в рамках инвестиционной программы для нужд Волгограда закуплены 62 трамвая моделей «Львенок» и «Невский». Трехсекционная модель «Невский» оснащена двумя кабинами, двери расположены по обе стороны бортов. Это позволяет эксплуатировать трамвай на линиях, не оснащенных разворотными кольцами, а также в условиях ремонта путей. 38 вагонов приобретено для работы на линии скоростного трамвая, а 24 единицы — для обслуживания других маршрутов.