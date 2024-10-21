Первый трамвай «Невский» заметили в Волгограде

Напомним, в рамках инвестиционной программы для нужд Волгограда закуплены 62 трамвая моделей «Львенок» и «Невский». Трехсекционная модель «Невский» оснащена двумя кабинами, двери расположены по обе стороны бортов. Это позволяет эксплуатировать трамвай на линиях, не оснащенных разворотными кольцами, а также в условиях ремонта путей. 38 вагонов приобретено для работы на линии скоростного трамвая, а 24 единицы — для обслуживания других маршрутов.