Новая трамвайная ветка появится в Екатеринбурге

Также в этот период будет построен западный дублер проспекта Космонавтов, от переулка Мельковского до улицы Машиностроителей. Проектируемые улицы относятся к категории 3-го класса магистральных улиц общегородского значения. Ширина проезжей части составит 14 м, ширина разделительных полос — 3,5 и 7 м соответственно. Предусмотрено две полосы движения в каждом направлении.