Новая трамвайная ветка появится в Екатеринбурге

Согласно проекту, остановочный комплекс для новой ветки разместят на пересечении с западным дублером проспекта Космонавтов. В соответствии с Генеральным планом развития Екатеринбурга, до 2045 года планируется продолжить переулки Полимерный и Мельковский в западном направлении до улиц Армавирской и Тагильской.
Также в этот период будет построен западный дублер проспекта Космонавтов, от переулка Мельковского до улицы Машиностроителей. Проектируемые улицы относятся к категории 3-го класса магистральных улиц общегородского значения. Ширина проезжей части составит 14 м, ширина разделительных полос — 3,5 и 7 м соответственно. Предусмотрено две полосы движения в каждом направлении.
Ранее администрация Екатеринбурга представила на общественное обсуждение проект планировки территории для строительства западного дублера проспекта Космонавтов. Документация опубликована на официальном портале мэрии.
Предполагается, что первый участок западного дублера пройдет рядом с нынешними переулками Полимерным и Мельковским. Они будут реконструированы и превращены в полноценные улицы. В рамках проекта планируется также построить переулок Мельковский, западный дублер проспекта Космонавтов и переулок Полимерный.