Стало известно, какими продуктами обеспечила себя Башкирия

Как рассказал на оперативном совещании правительства в ЦУРе Ильшат Фазрахманов, регион полностью обеспечивает свои потребности по молоку и молочной продукции (121,8%), свинине (250,1%), говядине (153,2%), сахару (в 6,7 раза), растительному маслу (в 6,8 раза), картофелю (147,4%), свежим огурцам (117,9%) и томатам (171,7%).
«В республике за 5 лет производство пищевых продуктов выросло на 29%, производство напитков — на 12%», — подчеркнул и. о. министра и отметил рост индекса производства пищевых продуктов, который сложился на уровне 136,3% (за 8 мес. 2023 г. — 101,9%), по России этот показатель составляет 104,4%.
По данным 8 месяцев 2024 года рост объемов производства пищевой продукции наблюдался практически по всем ключевым позициям.
«Всего организациями пищевой и перерабатывающей промышленности за январь-август текущего года было отгружено продукции (включая напитки) на 117 млрд рублей», — отметил Фазрахманов.