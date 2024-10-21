Стало известно, какими продуктами обеспечила себя Башкирия

«В республике за 5 лет производство пищевых продуктов выросло на 29%, производство напитков — на 12%», — подчеркнул и. о. министра и отметил рост индекса производства пищевых продуктов, который сложился на уровне 136,3% (за 8 мес. 2023 г. — 101,9%), по России этот показатель составляет 104,4%.