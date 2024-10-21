Бюджет Перми на 2025 и 2026 годы запланирован с дефицитом

Таким образом, бюджет Перми на 2025−2026 годы запланирован с ежегодным дефицитом около 1 млрд руб. В 2027 году, напротив, ожидается профицит в 969,8 млн руб. Для погашения дефицита региональные власти планируют «при необходимости и в минимальном объеме» привлекать банковские кредиты. В 2025 году на погашение долговых обязательств по кредитам планируется направить 70 млн руб., в 2026 году — 450,8 млн руб., в 2027-м — 969,8 млн руб.