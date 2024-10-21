Бюджет Перми на 2025 и 2026 годы запланирован с дефицитом

Как указано в пояснительной записке к финансовому документу, доходы краевой казны на 2025 год запланированы в объеме 57,5 млрд руб., на 2026 год — 60,5 млрд руб., на 2027-й — 59,3 млрд руб. Расходы в 2025 году планируются на уровне 58,5 млрд руб., в 2026-м — 61,1 млрд руб., в 2027 году — 58,4 млрд руб.
Таким образом, бюджет Перми на 2025−2026 годы запланирован с ежегодным дефицитом около 1 млрд руб. В 2027 году, напротив, ожидается профицит в 969,8 млн руб. Для погашения дефицита региональные власти планируют «при необходимости и в минимальном объеме» привлекать банковские кредиты. В 2025 году на погашение долговых обязательств по кредитам планируется направить 70 млн руб., в 2026 году — 450,8 млн руб., в 2027-м — 969,8 млн руб.
В пояснительной записке отмечается, что «при формировании бюджета учтена проведенная в 2024 году реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту из бюджета Пермского края, предусматривающая перенос сроков погашения задолженности в объеме 500 млн руб. с 2024 на 2027 год, в объеме 358 млн руб.— с 2025 на 2028 год».