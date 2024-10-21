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В мэрии рассказали, каким будет обновленный Дендропарк Екатеринбурга

Дендропарк в Екатеринбурге на Первомайской обновят поэтапно. Новое освещение и ограждение будут оборудованы на его территории к июлю 2025 года, сообщает пресс-служба администрации.

Источник: ЕАН

Вдоль тропинок установят 87 столбов со светодиодными светильниками и архитектурной подсветкой. Кабель пустят по верху, чтобы не задеть корни деревьев, рассказал начальник отдела комитета благоустройства Владимир Берсенев.

Кроме того, в парке отремонтируют ограждения. К лету в дендрарии будет обновлено 834 погонных метра конструкций. Высота их тоже увеличится — с 1 м (1,2 с украшениями) до 1,8 м.

Напомним, в 2022 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов передал дендропарк из ведения городского комитета по экологии под патронаж комитета благоустройства. Также у дендропарков этой осенью сменилось руководство. Муниципальное бюджетное учреждение возглавила Наталья Змеева.

экология