В мэрии рассказали, каким будет обновленный Дендропарк Екатеринбурга

Вдоль тропинок установят 87 столбов со светодиодными светильниками и архитектурной подсветкой. Кабель пустят по верху, чтобы не задеть корни деревьев, рассказал начальник отдела комитета благоустройства Владимир Берсенев.
Кроме того, в парке отремонтируют ограждения. К лету в дендрарии будет обновлено 834 погонных метра конструкций. Высота их тоже увеличится — с 1 м (1,2 с украшениями) до 1,8 м.
Напомним, в 2022 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов передал дендропарк из ведения городского комитета по экологии под патронаж комитета благоустройства. Также у дендропарков этой осенью сменилось руководство. Муниципальное бюджетное учреждение возглавила Наталья Змеева.