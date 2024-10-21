До конца года в Керчи снесут ещё два дома

На эти цели необходимо выделение средств из местного бюджета. Не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но все же в городе сносят здания, из которых отселили жителей. Так, подрядчик работает на улице Ж. Дудник, пострадавшую после разлива реки Мелек-Чесме. Всего в городе порядка 8 домов подлежит сносу. До конца года планируется снести одну двухэтажку по ул. Голощапова. Также, по информации администрации Керчи, в ближайшее время планируется снос подобного здания по ул. Архитектурной.