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До конца года в Керчи снесут ещё два дома

В Керчи проводится работа по отселению жителей из домов, признанных аварийными или ветхими. После переселения здания, сообщает KERCH.COM.RU, подлежат сносу:

На эти цели необходимо выделение средств из местного бюджета. Не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но все же в городе сносят здания, из которых отселили жителей. Так, подрядчик работает на улице Ж. Дудник, пострадавшую после разлива реки Мелек-Чесме. Всего в городе порядка 8 домов подлежит сносу. До конца года планируется снести одну двухэтажку по ул. Голощапова. Также, по информации администрации Керчи, в ближайшее время планируется снос подобного здания по ул. Архитектурной.

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