Власти Екатеринбурга пообещали зарплаты в 130 тысяч рублей к 2027 году

По его словам, по итогам первых 6 месяцев текущего года средняя номинальная зарплата на предприятиях достигла 96 тысяч рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет 66.ru.
Прядеин добавил, что за последние 15 лет зарплата не увеличивалась так стремительно. Однако тенденция роста заработных плат, которая была зафиксирована в последнее время, должна сохраниться в ближайшие годы.
«Дефицит кадров положительно сказывается на темпах роста заработных плат, но увеличивает издержки компаний и усиливает инфляционное давление. В этих условиях есть риск того, что рост дефицита труда будет значительно отставать от роста реальных заработных плат», — рассказал Алексей Прядеин.
УралПолитRu ранее сообщал, что Екатеринбург вошел в тройку крупных российских городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. Работодатели готовы платить уральским специалистам в среднем 68,3 тысячи рублей в месяц.