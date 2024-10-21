Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Екатеринбурга пообещали зарплаты в 130 тысяч рублей к 2027 году

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 октября, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге средняя ежемесячная заработная плата к 2027 году составит 130 тысяч рублей. Об этом в ходе заседания Общественной палаты сообщил начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин.

По его словам, по итогам первых 6 месяцев текущего года средняя номинальная зарплата на предприятиях достигла 96 тысяч рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет 66.ru.

Прядеин добавил, что за последние 15 лет зарплата не увеличивалась так стремительно. Однако тенденция роста заработных плат, которая была зафиксирована в последнее время, должна сохраниться в ближайшие годы.

«Дефицит кадров положительно сказывается на темпах роста заработных плат, но увеличивает издержки компаний и усиливает инфляционное давление. В этих условиях есть риск того, что рост дефицита труда будет значительно отставать от роста реальных заработных плат», — рассказал Алексей Прядеин.

УралПолитRu ранее сообщал, что Екатеринбург вошел в тройку крупных российских городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. Работодатели готовы платить уральским специалистам в среднем 68,3 тысячи рублей в месяц.