В 2024 году у омичей на 6,4% выросли доходы

Аналитики РИА «Новости» проанализировали среднедушевые доходы россиян, живущих в разных регионах страны. Омская область заняла в этом рейтинге 26-е место.
«Среднедушевые доходы населения в России во втором квартале 2024 года составили 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи больше результатов того же периода прошлого года. При этом надо учитывать, что уровень доходов отличается в региональном разрезе», — уточнили авторы рейтинга.
В Омской области этот показатель отличается в сторону минуса. За второй квартал 2024 года среднедушевой доход омича составил всего 44, 8 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6, 4%.
В тройку регионов с самыми низкими доходами вошли республика Ингушетия (23, 3 тыс. руб.), Карачаево-Черкесская республика (26, 8) и республика Тыва (30,2).
Самые богатые люди живут в Ямало-Ненецком автономном округе (156, 2), Ненецком автономном округе (134, 9) и в Чукотском автономном округе (120, 7).