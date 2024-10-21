В 2024 году у омичей на 6,4% выросли доходы

«Среднедушевые доходы населения в России во втором квартале 2024 года составили 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи больше результатов того же периода прошлого года. При этом надо учитывать, что уровень доходов отличается в региональном разрезе», — уточнили авторы рейтинга.