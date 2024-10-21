«Русал» провел первую международную сделку с российскими углеродными единицами

Помимо программы по технологической модернизации производств, компания реализует природные климатические проекты. Так, в апреле 2019 года «Русал» начал реализацию первого в стране в условиях Парижского соглашения лесного климатического проекта по охране лесов на территории Красноярского края от пожаров. Тогда компания «Русал» ориентировалась на климатический потенциал региона своей ответственности. В Красноярском крае — это колоссальная площадь лесов — естественных поглотителей и накопителей парниковых газов — более 150 млн га. Причем почти все земли лесного фонда края относятся к зоне лесоавиационных работ и более 40% от общей площади лесов края — это наиболее опасные в пожарном отношении лесные участки. Енисейский район, где реализуется проект «Русала» считается одним из наиболее «горимых» районов края.