На Кубани отремонтировали 43 дома культуры и 15 детских школ искусств

Благодаря реализации нацпроекта, в частности, построили дом культуры в Анапе и отремонтировали остальные учреждения на территории края. Обновили также здания трех музеев, а еще 25 получили новое оборудование. Переоснастили 19 кинозалов, создали 15 современных модельных библиотек и три виртуальных концертных зала. Как отмечает администрация региона, для музыкальных школ закупили новые инструменты. Благодаря национальному проекту 8,1 тыс. кубанских специалистов смогли повысить квалификацию во Всероссийских центрах переподготовки кадров отрасли культуры и в подведомственных минкульту образовательных учреждениях Кубани.
По словам заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, со следующего года сферу культуры ожидают серьезные изменения — место нацпроекта «Культура» займет нацпроект «Семья». В него войдут федеральные проекты «Культура для семьи» и «Семейные ценности», которые будут направлены на создание условий развития активного досуга и творческой самореализации для всех жителей края.