На Кубани отремонтировали 43 дома культуры и 15 детских школ искусств

Благодаря реализации нацпроекта, в частности, построили дом культуры в Анапе и отремонтировали остальные учреждения на территории края. Обновили также здания трех музеев, а еще 25 получили новое оборудование. Переоснастили 19 кинозалов, создали 15 современных модельных библиотек и три виртуальных концертных зала. Как отмечает администрация региона, для музыкальных школ закупили новые инструменты. Благодаря национальному проекту 8,1 тыс. кубанских специалистов смогли повысить квалификацию во Всероссийских центрах переподготовки кадров отрасли культуры и в подведомственных минкульту образовательных учреждениях Кубани.