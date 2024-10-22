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В Ростове строительство коллектора № 62 обошлось в 8 млрд рублей

Ростовская область, 21 октября 2024. DON24.RU. В Ростове завершили строительство канализационного коллектора № 62. На реализацию проекта привлекли свыше 8 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Общая протяженность коллектора составляет 8641 м. Диаметр трубы — до 2 м. Глубина заложения варьируется от 3 до 22 м.

По словам главы администрации Ростова, коллектор охватывает практически половину города. Он обеспечит отведение сточных вод из трех районов города: Пролетарского, Первомайского и Кировского.

«Благодаря новому сооружению мы сможем обеспечить качественной системой водоотведения более 100 тысяч жителей новых жилых районов — Нового Ростова и левобережной зоны. Кроме того, с введением в строй коллектора мы решим наболевший вопрос с водоотведением жилой застройки в Нижней Александровке», — написал градоначальник.

При строительстве коллектора были применены современные технологии и материалы.

«Метод микротоннелирования позволил возвести разветвленную канализационную сеть без традиционных раскопок», — рассказал Алексей Логвиненко.

Коллектор пролегает от территории старого аэропорта в южном направлении с переходом через Нахичеванскую протоку реки Дон, далее — через Зеленый остров, затем переходит судоходное русло Дона вдоль южной стороны улицы Левобережной до существующей КНС-6.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Шахтинском на улице Ворошилова заменят канализационный коллектор.

ЖКХ