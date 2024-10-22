В Ростове строительство коллектора № 62 обошлось в 8 млрд рублей

«Благодаря новому сооружению мы сможем обеспечить качественной системой водоотведения более 100 тысяч жителей новых жилых районов — Нового Ростова и левобережной зоны. Кроме того, с введением в строй коллектора мы решим наболевший вопрос с водоотведением жилой застройки в Нижней Александровке», — написал градоначальник.