В Ростове строительство коллектора № 62 обошлось в 8 млрд рублей

Общая протяженность коллектора составляет 8641 м. Диаметр трубы — до 2 м. Глубина заложения варьируется от 3 до 22 м.
По словам главы администрации Ростова, коллектор охватывает практически половину города. Он обеспечит отведение сточных вод из трех районов города: Пролетарского, Первомайского и Кировского.
«Благодаря новому сооружению мы сможем обеспечить качественной системой водоотведения более 100 тысяч жителей новых жилых районов — Нового Ростова и левобережной зоны. Кроме того, с введением в строй коллектора мы решим наболевший вопрос с водоотведением жилой застройки в Нижней Александровке», — написал градоначальник.
При строительстве коллектора были применены современные технологии и материалы.
«Метод микротоннелирования позволил возвести разветвленную канализационную сеть без традиционных раскопок», — рассказал Алексей Логвиненко.
Коллектор пролегает от территории старого аэропорта в южном направлении с переходом через Нахичеванскую протоку реки Дон, далее — через Зеленый остров, затем переходит судоходное русло Дона вдоль южной стороны улицы Левобережной до существующей КНС-6.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Шахтинском на улице Ворошилова заменят канализационный коллектор.