Нацбанк Беларуси опустил курс доллара и курс евро на 22 октября

Национальный банк изменил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 22 октября 2024 года, вторник. Так, курсы евро и доллара понизились, а курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 22 октября, Нацбанком утверждены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2891 белорусского рубля, 1 евро — 3,5672 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4249 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 21 октября, курс евро и курс доллара снижены, а курс российского рубля заметно повышен.
Суммарно на 22 октября, вторник, курсы валют скорректированы на следующие значения: курс 1 доллара США потерял 0,0057 белрубля, курс 1 евро понижен на 0,0050 белрубля, а курс 100 российских рублей прибавил 0,0129 белрубля.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что ямочный ремонт километра дороги стоит 350 тысяч рублей.
Но еще глава республики сказал создать условия для строительства жилья на селе.