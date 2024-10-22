Новые брендированные трамваи запустили в Краснодаре

— Семь лет наше предприятие сотрудничает с РГО. За это время на 15 вагонах Восточного трамвайного депо появились изображения знаменитых географов и путешественников. Учитывая, что за год эти вагоны перевозят около 6 миллионов пассажиров — так как трамвай является самым популярным видом общественного транспорта в Краснодаре — ознакомиться с нанесенной РГО информацией смогла масса людей, — отметил директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.