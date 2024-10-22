Новые брендированные трамваи запустили в Краснодаре

Теперь жители и гости краевого центра во время поездок смогут ознакомиться с жизнью и достижениями знаменитых первооткрывателей и исследователей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка сказал, что каждый вагон оснащен QR-кодом, который позволяет пассажирам перейти на сайт Краснодарского регионального отделения Русского географического общества и получить дополнительную информацию о выдающихся учёных.
«Географические» трамваи будут курсировать на маршрутах № 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20 и 22. В планах к концу года выпустить еще один брендированный вагон. С начала 2024 года в Краснодаре появилось пять таких трамваев.
— Семь лет наше предприятие сотрудничает с РГО. За это время на 15 вагонах Восточного трамвайного депо появились изображения знаменитых географов и путешественников. Учитывая, что за год эти вагоны перевозят около 6 миллионов пассажиров — так как трамвай является самым популярным видом общественного транспорта в Краснодаре — ознакомиться с нанесенной РГО информацией смогла масса людей, — отметил директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.
Проект реализовыватся при поддержке Афипского Нефтеперерабатывающего завода.