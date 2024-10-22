Аналитик Антонов раскрыл, что будет с рублем при ключевой ставке в 21%

Рост ключевой ставки до 21% может привести к ограниченным последствиям для курса рубля, при этом возможно некоторое его укрепление за счет снижения спроса на валюту внутри страны. Такой прогноз для aif.ru дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«Дело в том, что в условиях санкций и изменившейся структуры валютного рынка ключевую роль играют экспортеры и импортеры, а не спекулятивный капитал», — отмечает Антонов.
До конца октября, по его прогнозу, доллар может укрепиться до 93,5 рубля. При этом если американская валюта закрепится выше 97 рублей, то к ноябрю она может вырасти и до 98-ми. По евро вероятный торговый коридор 102−107 рублей. И 13,1−13,8 рубля за юань, отмечает Антонов.
Решение Банка России по изменению ключевой ставки 25 октября не предопределено, во внимание будут приняты новые данные, подчеркивала ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина. В сентябре ключевую ставку повысили на один процентный пункт до 19% годовых. При этом, несмотря на сентябрьское замедление, уровень годовой инфляции в России более чем вдвое превышает верхнюю границу прогноза регулятора.