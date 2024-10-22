Аналитик Антонов раскрыл, что будет с рублем при ключевой ставке в 21%

До конца октября, по его прогнозу, доллар может укрепиться до 93,5 рубля. При этом если американская валюта закрепится выше 97 рублей, то к ноябрю она может вырасти и до 98-ми. По евро вероятный торговый коридор 102−107 рублей. И 13,1−13,8 рубля за юань, отмечает Антонов.