На Кубани впервые строят бетонную дорогу

Строительство экспериментальной бетонной дороги на Кубани будет осуществляться в два этапа, с окончанием второго этапа, запланированным на конец ноября. На первом этапе была создана прочная опора с использованием технологии холодного восстановления, после чего на ней уложен бетонный слой, которым будут покрыты дороги. Общий объем используемого цемента составляет 1400 тонн, при этом поставки будут повышаться с заводов Карачаево-Черкесской Республики и Белгородской области, сообщили в пресс-службе строительной компании.