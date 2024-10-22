На Кубани впервые строят бетонную дорогу

Затем они выложили половину запланированного объема бетона, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Строительство экспериментальной бетонной дороги на Кубани будет осуществляться в два этапа, с окончанием второго этапа, запланированным на конец ноября. На первом этапе была создана прочная опора с использованием технологии холодного восстановления, после чего на ней уложен бетонный слой, которым будут покрыты дороги. Общий объем используемого цемента составляет 1400 тонн, при этом поставки будут повышаться с заводов Карачаево-Черкесской Республики и Белгородской области, сообщили в пресс-службе строительной компании.
Бетонная дорога протяженностью 1,7 км соединит региональную трассу Краснодар — Кропоткин с мясокомбинатом «Южный». Участок станет экспериментальной площадкой.
Интерес к корректировке проекта связан с его функционированием, так как дорога будет использоваться на 90% для перевозки тяжеловесного транспорта. Пик оказания помощи приходится на летние месяцы, когда высокая температура может привести к деформированию традиционного асфальтового покрытия.
Для данного проекта была разработана уникальная формула бетона.
Эта дорога с цементобетонным покрытием станет первой в Краснодарском крае, построенной с применением такой технологии. Эксперты будут внимательно следить за поведением покрытий в условиях кубанского климата, чтобы затем применить полученный опыт в строительстве бетонных дорог в других регионах России.