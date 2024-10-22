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На Кубани впервые строят бетонную дорогу

В Усть-Лабинском районе завершилось строительство половины экспериментальной бетонной дороги, которая была возведена наполовину за три недели. Дорожные рабочие полностью обновили старое покрытие, применив метод холодной регенерации.

Затем они выложили половину запланированного объема бетона, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Строительство экспериментальной бетонной дороги на Кубани будет осуществляться в два этапа, с окончанием второго этапа, запланированным на конец ноября. На первом этапе была создана прочная опора с использованием технологии холодного восстановления, после чего на ней уложен бетонный слой, которым будут покрыты дороги. Общий объем используемого цемента составляет 1400 тонн, при этом поставки будут повышаться с заводов Карачаево-Черкесской Республики и Белгородской области, сообщили в пресс-службе строительной компании.

Бетонная дорога протяженностью 1,7 км соединит региональную трассу Краснодар — Кропоткин с мясокомбинатом «Южный». Участок станет экспериментальной площадкой.

Интерес к корректировке проекта связан с его функционированием, так как дорога будет использоваться на 90% для перевозки тяжеловесного транспорта. Пик оказания помощи приходится на летние месяцы, когда высокая температура может привести к деформированию традиционного асфальтового покрытия.

Для данного проекта была разработана уникальная формула бетона.

Эта дорога с цементобетонным покрытием станет первой в Краснодарском крае, построенной с применением такой технологии. Эксперты будут внимательно следить за поведением покрытий в условиях кубанского климата, чтобы затем применить полученный опыт в строительстве бетонных дорог в других регионах России.