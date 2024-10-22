Маск вновь предупредил о риске банкротства Соединенных Штатов

Соединенные Штаты могут стать банкротом, если не уменьшат расходные статьи. Такое заявление на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter) сделал американский предприниматель Илон Маск.
По его словам, Вашингтон напоминает человека, который взял на себя много долгов. Если страна не сократит государственные расходы, то ее ждут серьезные финансовые трудности.
«Америка станет фактическим банкротом», — уточнил Маск.
Его пост стал ответом на комментарий пользователя Сети. Последний представил данные о количестве процентных платежей по госдолгу США.
Предприниматель обратил внимание, что долговые проценты могут поглощать все налоговые поступления. Тогда на критические нужды ничего не останется.
Ранее сообщалось, что Маск поддерживает кандидатуру Дональда Трампа на американских выборах. Он уверен, что сейчас только республиканцы могут отвечать за будущее США.
* Социальная сеть X (ранее Twitter) заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры страны.