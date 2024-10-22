Эксперт рассказал, надо ли закрывать «кредитки», которые не используются

Банки нередко автоматически выпускают кредитные карты для своих клиентов. Нужно ли отменять их, если вы ими не пользуетесь, рассказал агентству «Прайм» глава проекта «Моифинансы.рф» при НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик.
Сначала следует узнать в банке, была ли карта активирована. Если нет, то ее можно разрезать и выбросить, отмечает специалист.
В случае, если карта активирована, стоит подать заявление в банк на закрытие карты и связанного с ней кредитного счета. В противном случае клиент может стать должником банка, и его кредитная нагрузка будет неуклонно расти.
«После закрытия карты нужно взять в банке справку о закрытии ссудного счета и отсутствии задолженности», — подчеркнул Михаил Сергейчик.
Ранее директор банковского института ВШЭ Василий Солодков рассказал, что для того, чтобы избежать накопления долгов, важно следить за сроками окончания грейс-периода кредитной карты. Превышение расходов за пределами грейс-периода может свидетельствовать о снижении доступности кредитов.