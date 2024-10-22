До 10 млрд рублей увеличат капитал Фонда развития Кубани — губернатор

На недавнем заседании расширенного совещания (18+), в котором принял участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов, а также руководители местных предприятий, обсуждались вопросы, какие меры применять при поддержке дальнейшего прогресса промышленности региона.
— В этом году на развитие отрасли направили более 3,7 млрд рублей. Ключевым инструментом поддержки остается краевой Фонд развития промышленности, его капитализация более 7 млрд рублей. В следующем году планируем его докапитализировать до 10 млрд рублей, — сказал Кондратьев.
По его словам, главным вопросом для остается развитие промышленности. В этом направлении крайне должна быть активная работа на местах. Необходимо эффективно использовать все промышленные зоны, включая территории заброшенных заводов, для стимулирования роста.
Губернатор считает, что нельзя допустить, чтобы площади простаивали, перепрофилировались или оставались пустыми.
— Важно закрепить статус таких площадок в генпланах и вести работу с собственниками этих территорий, которые должны использовать их по назначению или передавать для запуска реальных производств, — подытожил глава региона.