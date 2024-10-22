До 10 млрд рублей увеличат капитал Фонда развития Кубани — губернатор

— В этом году на развитие отрасли направили более 3,7 млрд рублей. Ключевым инструментом поддержки остается краевой Фонд развития промышленности, его капитализация более 7 млрд рублей. В следующем году планируем его докапитализировать до 10 млрд рублей, — сказал Кондратьев.