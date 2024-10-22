На участке федеральной трассы А-376 в Хабаровском крае станет светлее

Как рассказали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», сегодня на объекте выполнен монтаж всех 95 металлических опор, в ближайшее время специалисты установят светильники.
Данные мероприятия не только повысят уровень безопасности дорожного движения, но и позволят жителям села Маяк комфортно передвигаться вдоль трассы в темное время суток. Общая протяженность линий наружного освещения составит 2,3 километра.
Согласно заключенному контракту, ввод объекта в эксплуатацию намечен на март 2025 года, однако работы планируется завершить досрочно — в ноябре текущего года.