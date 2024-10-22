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На участке федеральной трассы А-376 в Хабаровском крае станет светлее

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» приступило к устройству линий наружного освещения на участке с 117-го по 120-й км федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», сегодня на объекте выполнен монтаж всех 95 металлических опор, в ближайшее время специалисты установят светильники.

Данные мероприятия не только повысят уровень безопасности дорожного движения, но и позволят жителям села Маяк комфортно передвигаться вдоль трассы в темное время суток. Общая протяженность линий наружного освещения составит 2,3 километра.

Согласно заключенному контракту, ввод объекта в эксплуатацию намечен на март 2025 года, однако работы планируется завершить досрочно — в ноябре текущего года.