Две новые станции метро построят в Новосибирске: стало известно какие

Предварительная сумма разработки документации по проекту составляет 2 323,7 млн рублей. В настоящее время готовятся процедуры на разработку проектно-сметной документации по вопросам строительства второго тоннеля на перегоне «Березовая роща» — «Золотая Нива» и на продление Дзержинской линии до пересечения Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна со строительством станций «Гусинобродская» и «Молодежная».