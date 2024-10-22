Две новые станции метро построят в Новосибирске: стало известно какие

«Согласно разработанной проектной документации, в створе Гусинобродского шоссе должен пройти завершающий участок Дзержинской линии метрополитена до пересечения с ул. Коминтерна, где запланировано размещение электродепо метрополитена. Линия будет включать две новые станции — “Гусинобродская”, “Молодежная”, — рассказали в пресс-службе.
Предварительная сумма разработки документации по проекту составляет 2 323,7 млн рублей. В настоящее время готовятся процедуры на разработку проектно-сметной документации по вопросам строительства второго тоннеля на перегоне «Березовая роща» — «Золотая Нива» и на продление Дзержинской линии до пересечения Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна со строительством станций «Гусинобродская» и «Молодежная».
В 2024—2026 годах на проектную документацию предполагают потратить 600 млн рублей. Денежные средства будут направлены из областного и муниципального бюджетов.
Напомним, новосибирский метрополитен хочет поднять цены на проезд.