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Две новые станции метро построят в Новосибирске: стало известно какие

НОВОСИБИРСК, 22 октября, ФедералПресс. В Новосибирске планируют построить две новые станции метро — «Гусинобродская» и «Молодежная». Проект должны реализовать до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Источник: Reuters

«Согласно разработанной проектной документации, в створе Гусинобродского шоссе должен пройти завершающий участок Дзержинской линии метрополитена до пересечения с ул. Коминтерна, где запланировано размещение электродепо метрополитена. Линия будет включать две новые станции — “Гусинобродская”, “Молодежная”, — рассказали в пресс-службе.

Предварительная сумма разработки документации по проекту составляет 2 323,7 млн рублей. В настоящее время готовятся процедуры на разработку проектно-сметной документации по вопросам строительства второго тоннеля на перегоне «Березовая роща» — «Золотая Нива» и на продление Дзержинской линии до пересечения Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна со строительством станций «Гусинобродская» и «Молодежная».

В 2024—2026 годах на проектную документацию предполагают потратить 600 млн рублей. Денежные средства будут направлены из областного и муниципального бюджетов.

Напомним, новосибирский метрополитен хочет поднять цены на проезд.