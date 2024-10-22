Зимой пассажиры Кольцово смогут улететь напрямую по 78 направлениям

В это время пассажирам будет доступно 78 направлений, из которых 50 — внутрироссийские, и 28 — международные. При этом интенсивность перелётов по сравнению с прошлым годом вырастет на 16%.
Среди новшеств этого сезона — Астрахань и Калуга с авиакомпаниями «РедВингс» и «ЮВТ Аэро». Также ощутимо вырастет частота полётов по таким направлениям, как Сочи, Барнаул, Казань, Калининград, Новосибирск и Уфа.
Большая часть международных направлений — это страны дальнего зарубежья: Турцию, КНР, Египет, Таиланд. С технической посадкой в Таразе (Казахстан) авиакомпания Scat будет летать в Сиануквиль (Камбоджа) и на остров Фукуок (Вьетнам). В этом сезоне впервые станут доступны такие пункты назначения, как Пекин, Санья, Батуми.
Эксперты ожидают рост популярности перелетов из Екатеринбурга в Стамбул и Дубай. Air Arabia планирует существенно увеличить количество вылетов в Шарджу — до 11 раз в неделю. Из этого транзитного аэропорта пассажиры смогут улететь в Мале (Мальдивская Республика), Бангкок и Пхукет (Таиланд), Коломбо (Шри-Ланка), Куала-Лумпур (Малайзия), Гоа и Мумбаи (Индия), Милан (Италия), Афины (Греция).
Порядка 15 направлений — это перелеты в страны СНГ. В настоящий момент наиболее востребованы города, как Душанбе, Астана, Худжанд, Ташкент.
Ранее сообщалось, что авиакомпания AZUR air представил полётную программу из екатеринбургского аэропорта в Кольцово на осенне-зимний период. Самолеты компании будут летать на популярные курорты.