Во Владивостоке не пустили в РФ 190 тонн груза из Индонезии

При досмотре, проведённом инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, выяснилось, что данные на упаковке о дате производства не совпадают с указанными в импортном ветеринарном сертификате. Дополнительно было обнаружено, что на маркировке не пропечатана часть информации, что затруднило идентификацию товара.