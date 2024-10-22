Во Владивостоке не пустили в РФ 190 тонн груза из Индонезии

Во Владивостоке приостановлен ввоз на территорию России кормовой добавки из Индонезии, общим весом 190 тонн. Причиной такого решения, как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, стали выявленные нарушения ветеринарно-санитарных требований.
13 октября десять контейнеров с добавкой, предназначенной для повышения молочной продуктивности скота, прибыли на склад временного хранения во Владивостоке. Хозяином товара является предприятие из Нижнего Новгорода.
При досмотре, проведённом инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, выяснилось, что данные на упаковке о дате производства не совпадают с указанными в импортном ветеринарном сертификате. Дополнительно было обнаружено, что на маркировке не пропечатана часть информации, что затруднило идентификацию товара.
Кроме того, часть партии вообще не имела документов, подтверждающих её качество и безопасность. На основании российского законодательства Россельхознадзор принял решение временно остановить дальнейшее движение продукции.
В пресс-службе добавили, что после исправления всех нарушений груз сможет продолжить свой путь к реализации.