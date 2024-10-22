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В Омске на Левобережье планируют построить банный комплекс и торговый центр

В Омске на участке рядом с «Континентом» планируется построить банный комплекс и торговый центр.

Источник: Администрация Омска

Проект планировки территории был размещён на сайте городской администрации.

Согласно документам у банного комплекса будет подземная парковка на сто машино-мест. Справа от него появится объект для спортивно-зрелищных мероприятий, а слева — два объекта под офисы и магазины.

Кроме того на участке запланировано возвести довольно большой торгово-развлекательный центр и ещё один — поменьше. А также несколько парковок и бизнес-центр.

С проектом можно ознакомить здесь. Разработало его ООО «ГлавОмскархитектура», заказчиком выступает ООО «Промстройкомплект-Сервис». По данным, размещённым на сайте «Руспрофиль», директором компании-заказчика является Шамил Шихмирзаев, известный как владелец ресторана «Шато».

Ранее мы писали о том, что было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию торгового комплекса на улице Дианова. В здании три этажа, один из них — подземный.

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