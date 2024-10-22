В Омске на Левобережье планируют построить банный комплекс и торговый центр

Проект планировки территории был размещён на сайте городской администрации.
Согласно документам у банного комплекса будет подземная парковка на сто машино-мест. Справа от него появится объект для спортивно-зрелищных мероприятий, а слева — два объекта под офисы и магазины.
Кроме того на участке запланировано возвести довольно большой торгово-развлекательный центр и ещё один — поменьше. А также несколько парковок и бизнес-центр.
С проектом можно ознакомить здесь. Разработало его ООО «ГлавОмскархитектура», заказчиком выступает ООО «Промстройкомплект-Сервис». По данным, размещённым на сайте «Руспрофиль», директором компании-заказчика является Шамил Шихмирзаев, известный как владелец ресторана «Шато».
Ранее мы писали о том, что было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию торгового комплекса на улице Дианова. В здании три этажа, один из них — подземный.