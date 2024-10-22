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В Омске вырос спрос на ипотеку

По данным Управления Росреестра Омской области, спрос на услуги ведомства по постановке на кадучёт вырос за счёт ипотек и жилья в новостройках.

Источник: АиФ Воронеж

В Омске вырос спрос на ипотеку. Число ипотечных сделок в третьем квартале этого года в сравнении с первым увеличилось на 10%. Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Омской области, на регистрацию ипотеки поступило 4 538 заявок (4 141 — в I квартале 2024).

За это же время в 2,2 раза вырос спрос на сельскую ипотеку по льготной ставке: первый квартал — 179 ипотечных сделок, третий — 398.

Квартир в новостройках омичи также оформили на 9% больше в третьем квартале: если в период январь-март поступило 609 заявок, то в период июль-сентябрь — 665.

Всего с заявлениями о постановке на кадастровый учёт объектов недвижимости в третьем квартале 2024 года в Росреестр обратились 71 642 омича. Это на 9% обращений больше, чем в первом квартале текущего года.

В Росреестре отмечают, что рынок недвижимости, несмотря на внешние факторы, живёт по своим законам и правилам, и не находится длительное время в стагнации. В день в Россреестр поступает около 1 000 заявок и пакетов документов на оформление недвижимости.

Ранее мы писали, что в 2024 году омский Росреестр поставил на кадастровый учёт 51 многоквартирный дом.

недвижимость