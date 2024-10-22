В Новосибирске суд обязал удалить негативный комментарий про ООО из Сети

В Новосибирске судебный пристав проконтролировал удаление негативного комментария, который один из пользователей оставил в адрес ООО. Текст не соответствовал действительности, рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.
— Пользователь написал комментарий: «…Во дворах снег не убирают! В подъездах …, убирают только по праздникам!», — уточнили в ведомстве.
Суд рассмотрел материалы дела, организацию, на странице которой был размещён комментарий, обязали удалить текст.
— Модератор электронного справочника удалил комментарий в отношении организации после предупреждения от судебного пристава, — добавили в ведомстве.
После удаления комментария удалось восстановить деловую репутацию ведомства.