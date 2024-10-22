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В Челябинске существенно подорожала аренда квартир

Рост арендных ставок зафиксирован как на однокомнатные, так и на двухкомнатные челябинские квартиры.

Оценку ситуацию на рынке аренды жилья в крупнейших российских городах провели аналитики компании «Этажи», а результаты исследования опубликовали «Известия». В среднем по России за последний год аренда однокомнатных квартир и студий выросла на почти на 31%, а двухкомнатных — на 29%.

В Челябинске рост арендных ставок серьезно превышает среднероссийские показатели. Съем однокомнатных квартир подорожал в южноуральском мегаполисе за год на 37%, а двухкомнатных — на 39%.

Эксперты считают, что рынок аренды жилья перегревается из-за снижения доступности ипотеки, что привело к сокращению предложений аренды бюджетных квартир.

недвижимость