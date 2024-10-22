В Челябинске существенно подорожала аренда квартир

Оценку ситуацию на рынке аренды жилья в крупнейших российских городах провели аналитики компании «Этажи», а результаты исследования опубликовали «Известия». В среднем по России за последний год аренда однокомнатных квартир и студий выросла на почти на 31%, а двухкомнатных — на 29%.