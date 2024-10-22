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Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы между Ташкентом и Ханчжоу

Uzbekistan Airways продолжает расширять географию полетов и с 17 ноября запускает регулярные рейсы между Ташкентом и Ханчжоу (Китай), которые будут выполняться по воскресеньям. Этот шаг открывает новые возможности для путешественников, укрепляя деловые и туристические связи между двумя странами.

Источник: Vaib.Uz

График полетов:

  • Вылет из Ташкента — 12:40, прилет в Ханчжоу — 22:00
  • Вылет из Ханчжоу — 23:30, прилет в Ташкент — 04:10 на следующий день.

Стоимость билетов:

  • Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 4 046 000 сумов;
  • Стоимость билета по маршруту Ташкент — Ханчжоу — Ташкент — от 7 003 000 сумов.

Ханчжоу — это один из древнейших городов Китая, который славится не только богатым культурным наследием, но и своими живописными пейзажами, включая знаменитое озеро Сиху. Благодаря новым рейсам от Uzbekistan Airways, путешествие в этот удивительный город станет доступным для большего числа узбекистанцев, а также для туристов и деловых людей из Китая, желающих посетить Узбекистан.

Этот рейс станет важным звеном в развитии туризма и бизнес-связей между двумя странами, предлагая комфортные и доступные условия для путешествий.