Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы между Ташкентом и Ханчжоу

Ханчжоу — это один из древнейших городов Китая, который славится не только богатым культурным наследием, но и своими живописными пейзажами, включая знаменитое озеро Сиху. Благодаря новым рейсам от Uzbekistan Airways, путешествие в этот удивительный город станет доступным для большего числа узбекистанцев, а также для туристов и деловых людей из Китая, желающих посетить Узбекистан.