Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы между Ташкентом и Ханчжоу

График полетов:
- Вылет из Ташкента — 12:40, прилет в Ханчжоу — 22:00
- Вылет из Ханчжоу — 23:30, прилет в Ташкент — 04:10 на следующий день.
Стоимость билетов:
- Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 4 046 000 сумов;
- Стоимость билета по маршруту Ташкент — Ханчжоу — Ташкент — от 7 003 000 сумов.
Ханчжоу — это один из древнейших городов Китая, который славится не только богатым культурным наследием, но и своими живописными пейзажами, включая знаменитое озеро Сиху. Благодаря новым рейсам от Uzbekistan Airways, путешествие в этот удивительный город станет доступным для большего числа узбекистанцев, а также для туристов и деловых людей из Китая, желающих посетить Узбекистан.
Этот рейс станет важным звеном в развитии туризма и бизнес-связей между двумя странами, предлагая комфортные и доступные условия для путешествий.