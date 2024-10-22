Пособия по инвалидности: 516,7 млрд тенге выплачено казахстанцам

Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (далее — ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 59,6 млрд тенге, передает DKnews.kz.
По состоянию на 1 октября 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 542,2 тыс. человек, по случаю потери кормильца — порядка 157,9 тыс. человек.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.
Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 октября 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 98,7 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца — порядка 65,4 тыс. семей.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.
С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.
Так, в т.г. размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы — 95 496 тенге, 2 группы — 76 397 тенге, 3 группы — 52 089 тенге.
По состоянию на 1 октября 2024 г. средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 58 849 тенге, по потере кормильца — 62 763 тенге.