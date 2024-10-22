Пособия по инвалидности: 516,7 млрд тенге выплачено казахстанцам

С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.