Цены на продукты в Крыму — что подорожает до конца года

«По ценам на яйца у нас есть сдерживающие механизмы, но есть такая тенденция, что и здесь все же будет повышение. Сложно предугадать на сколько. То же по мясу птицы, крупного рогатого скота, мясным продуктам. Это связано и с логистикой, и с повышением оплаты труда — производители были вынуждены проиндексировать зарплату. Все сказывается на конечном счете на потребителе», — констатирует Вершицкая.