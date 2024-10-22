В Свердловской области спрос на дорожных строителей вырос на 20%

За год спрос на сотрудников в отрасли дорожного строительства Свердловской области вырос сразу на 20%. В целом по России, как выяснили аналитики одной из крупнейших онлайн-платформ по поиску работы, компании из данной отрасли открыли 141 тысячу предложений о работе.
Средний Урал входит в десятку российских регионов с наибольшим спросом на персонал в дорожном и инфраструктурном строительстве (5-е место и 4% от всех вакансий в данном направлении в РФ). Почти половина вакансий — 46% — предполагают вахтовую занятость.
Диапазон предлагаемых зарплат в 2024 году составляет 82,7 тысячи — 172,4 тысячи рубля.
Наиболее востребованные специалисты: машинисты (9,3% вакансий), водители (8,8%), разнорабочие (7,8%), инженеры ПТО (6,0%) и прорабы (5,0%), а также монтажники (3,6%), сварщики (3,5%) и электромонтажники (2,9%).