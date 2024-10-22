Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области спрос на дорожных строителей вырос на 20%

Больше всего дорожная отрасль региона нуждается в машинистах, водителях, разнорабочих, монтажниках и сварщиках.

За год спрос на сотрудников в отрасли дорожного строительства Свердловской области вырос сразу на 20%. В целом по России, как выяснили аналитики одной из крупнейших онлайн-платформ по поиску работы, компании из данной отрасли открыли 141 тысячу предложений о работе.

Средний Урал входит в десятку российских регионов с наибольшим спросом на персонал в дорожном и инфраструктурном строительстве (5-е место и 4% от всех вакансий в данном направлении в РФ). Почти половина вакансий — 46% — предполагают вахтовую занятость.

Диапазон предлагаемых зарплат в 2024 году составляет 82,7 тысячи — 172,4 тысячи рубля.

Наиболее востребованные специалисты: машинисты (9,3% вакансий), водители (8,8%), разнорабочие (7,8%), инженеры ПТО (6,0%) и прорабы (5,0%), а также монтажники (3,6%), сварщики (3,5%) и электромонтажники (2,9%).

занятость