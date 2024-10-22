В Свердловской области спрос на дорожных строителей вырос на 20%

За год спрос на сотрудников в отрасли дорожного строительства Свердловской области вырос сразу на 20%. В целом по России, как выяснили аналитики одной из крупнейших онлайн-платформ по поиску работы, компании из данной отрасли открыли 141 тысячу предложений о работе.