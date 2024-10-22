В Екатеринбурге могут создать кластер техобразования почти за 6,5 млн рублей

Кластер могут создать на базе Уральского политехнического колледжа, Екатеринбургского автомобильно-дорожный колледжа и Екатеринбургского техникума транспортного строительства, которые находятся недалеко друг от друга, это позволит расширить перечень и число программ технического профиля. Предполагается, что кластер ежегодно сможет принимать 2750 студентов. «Финансовые затраты на проведение капитального ремонта зданий колледжей-участников составят 4,4 млрд руб., на оснащение оборудованием — 2 млрд руб.», — сообщила госпожа Бабушкина.