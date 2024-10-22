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НПО «Искра» значительно увеличило выручку и сократило убыток

Чистый убыток ПАО «НПО “Искра”» по итогам девяти месяцев 2024 года по РСБУ сократился на 74%, говорится в опубликованной обществом отчетности.

Источник: Freepik

Он составил 180 млн руб. против 699 млн руб. за аналогичный период 2023 года.

Как следует из документа, по итогам трех кварталов выручка компании составила 5,9 млрд руб., что на 136% больше показателя 2023 года (2,5 млрд руб.).

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает оборонную продукцию, а также продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование.

экономика