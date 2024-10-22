В мэрии Самары обсудили ход отопительного сезона и подготовку к зиме

В мэрии Самары в понедельник, 21 октября, прошло совещание под руководством и.о. главы города Ивана Носкова. Основными темами обсуждения стали текущий отопительный сезон и переход коммунальщиков на зимнее содержание. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Так, в областном центре запустили шесть центральных источников тепла и 117 котельных. К системе подключили 99,9% многоквартирных домов. Однако из-за аварий на теплотрассах без отопления остаются 12 домов в трех районах. Тепло также подано в 1198 объектов социальной сферы.
Иван Носков поручил составить карту мест аварий на теплосетях для планирования приоритетных замен сетей в следующем году. В этом году модернизируют 24 объекта теплосетей — это около 28 километров. На данный момент завершены работы на 21 объекте, а оставшиеся находятся на финальной стадии.
Также обсуждалась готовность города к зимнему периоду. Для уборки снега будут задействованы свыше 540 единиц техники, а также подготовлены три снежных полигона.