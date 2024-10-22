В мэрии Самары обсудили ход отопительного сезона и подготовку к зиме

Иван Носков поручил составить карту мест аварий на теплосетях для планирования приоритетных замен сетей в следующем году. В этом году модернизируют 24 объекта теплосетей — это около 28 километров. На данный момент завершены работы на 21 объекте, а оставшиеся находятся на финальной стадии.