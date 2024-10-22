Маркетплейсы меняют правила игры: эксперт рассказал что ждет интернет-торговлю в ДФО

Пандемия оказала интернет-торговле большую услугу. Именно благодаря ей в жизнь множества людей вошли маркетплейсы. И если еще лет пятнадцать — двадцать назад идея платить деньги за товар, которого ты даже не видел продавцу, которого ты не знаешь казалась странной, то сейчас на интернет-площадках покупают все, от зубных щеток до компьютеров и мебели.