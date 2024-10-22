Маркетплейсы меняют правила игры: эксперт рассказал что ждет интернет-торговлю в ДФО

Пандемия оказала интернет-торговле большую услугу. Именно благодаря ей в жизнь множества людей вошли маркетплейсы. И если еще лет пятнадцать — двадцать назад идея платить деньги за товар, которого ты даже не видел продавцу, которого ты не знаешь казалась странной, то сейчас на интернет-площадках покупают все, от зубных щеток до компьютеров и мебели.
На Дальний Восток сервисы маркетплейсов пришли позже, чем в центральную часть России. Основная причина этого в логистике. Большие расстояния и некачественные дороги здорово нивелировали выгоду от приобретения товаров на виртуальных площадках. Однако, мир не стоит на месте. В ноябре 2023 года в Хабаровском крае на площадке ТОР «Авангард» заработал логистический центр Ozon.
— К концу 2024 года число продавцов на маркетплейсах достигнет 700 тысяч, как прогнозируют эксперты и 84% россиян предпочитают этот удобный вид торговли, — отмечает Марина Ковалева, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и цифровых технологий РАНХИГС. — Многие жители Дальнего Востока высказывают неоднозначное отношение к маркетплейсам продолжая активно ими пользоваться. Но есть и доля критики о работе маркетплейсов и негативном влиянии в сфере торговой конкуренции. Розничный товарооборот в ДФО в первом полугодии вырос на 5% по сравнению с таким же периодом 2023 года. В некоторых дальневосточных регионах рост опередил среднероссийский. Важным фактором в поддержке местных производителей выступает удовлетворенность спроса и отсутствие дефицита.
Существующая бизнес-модель маркетплейса делает акцент на посреднике (в отличие от того же независимого интернет-магазина). Важное достоинство интернет-площадки для участников торговой цепочки заключается в том, что он умеет наиболее эффективным способом соединить продавца и покупателя, помогает им найти друг друга, позволяет товару или услуге дойти от первого до второго. Именно с этой целью маркетплейсы строят огромные склады и распределительные центры. Как полагает эксперт, рост маркетплейсов необходим для стимулирования социально-экономического развития страны.
— Применение накопленного опыта возможно в ДФО с поправкой на приоритеты национальной экономической политики, а также с учетом региональных особенностей развития: природно-ресурсного потенциала, отраслевой специализации, участия в международном разделении труда, — подчеркивает Марина Ковалева. — Необходимым условием является активная региональная политика, которую мы сейчас наблюдаем.