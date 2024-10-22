СК проверит возможное нарушение миграционного законодательства в Перми

Ранее в соцсетях появились сообщения, что в здании бывшего детского сада на улице Воронежской планируется заселение более 250 иностранных граждан. Сейчас там для этих целей проводится подключение коммуникаций и благоустройство помещений. Местные жители опасаются за безопасность своих детей, так как хостел будет располагаться возле школы.