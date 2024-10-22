СК проверит возможное нарушение миграционного законодательства в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о возможном нарушении миграционного законодательства в Перми. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем telegram-канале.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что в здании бывшего детского сада на улице Воронежской планируется заселение более 250 иностранных граждан. Сейчас там для этих целей проводится подключение коммуникаций и благоустройство помещений. Местные жители опасаются за безопасность своих детей, так как хостел будет располагаться возле школы.
Руководителю регионального Следственного управления СКР Денису Головкину поручено провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.