Ленобласть закрывает тему с долгостроями

В начале 2024 года строительный блок Ленобласти ставил задачу завершить возведение 20 проблемных объектов. Пять проблемных объектов (ЖК «Янинский каскад — 5», «Оранж», третий корпус «Северного вальса» во Всеволожском районе и два корпуса «Петровской мельницы» в Ломоносовском районе) достроили с помощью средств инвесторов. За счет бюджетных средств Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области завершил строительство 11 объектов, в том числе ЖК «Аннинский парк», трех корпусов «Десяткино 2.0», «Тридевяткино царство», «Солнце» и «Рябиновый сад». Три объекта были переданы новым застройщикам через суд и исключены из ЕРПО, среди них ЖК «Фотограф» (бывший ЖК «Ленинградские перспективы»), переданный ИСГ «Мавис», а также Up-квартал «Воронцовский», который вместо ЖК «Гамма» строит ГК «ФСК» (см. «Ъ-СПб» от 19.05.2023). ЖК «Ромашки» в Мурино достроил сам застройщик ООО «Романтика» (учреждено ГК «О2» Алексея Дмитриева). Еще по семи объектам федеральный Фонд развития территорий вынес решение о выплате компенсаций.