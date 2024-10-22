Китайцы и арабы стали основными туристами в Екатеринбурге

Утверждается, что по итогам лета 2024 года Екатеринбург вошел в топ-10 российских городов по числу посещений иностранными туристами. Управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова поясняет, что приток туристов из указанных стран обусловлен несколькими причинам. Во-первых, это запуск электронного оформления виз. Новшество действует с августа прошлого года.
«Во-вторых, расширение полетной программы. Не секрет, что транспортная составляющая — одна из самых объемных статей бюджета поездки, поэтому появление новых прямых рейсов в Азию и на Ближний Восток упрощает логистику, оптимизирует бюджет и тем самым стимулирует спрос», — пояснила Кочеткова.
Еще один фактор — относительно недорогие гостиницы. Иностранцы в среднем платят по 5 450 рублей в сутки за проживание. Средний чек по стране составляет 6,8 тыс. рублей.
В конце сентября директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова объявила, что власти рассчитывают увеличить турпоток в регион за счет богатых арабов. «Россия и Урал очень интересны для арабских туристов. Зима для них — это экзотика. Также это минералогический туризм, промышленный, все виды активного туризма как зимой, так и летом. Да, возможно, этот турпоток будет небольшим, но надо учитывать, что платежеспособность туристов из ОАЭ очень высокая», — заявляла Эльмира Туканова.