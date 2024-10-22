Китайцы и арабы стали основными туристами в Екатеринбурге

В конце сентября директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова объявила, что власти рассчитывают увеличить турпоток в регион за счет богатых арабов. «Россия и Урал очень интересны для арабских туристов. Зима для них — это экзотика. Также это минералогический туризм, промышленный, все виды активного туризма как зимой, так и летом. Да, возможно, этот турпоток будет небольшим, но надо учитывать, что платежеспособность туристов из ОАЭ очень высокая», — заявляла Эльмира Туканова.