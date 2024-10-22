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Льготников освободят от уплаты туристического налога в Екатеринбурге

Екатеринбургская агломерация станет пилотным проектом по внедрению туристического налога в Свердловской области.

Об этом было заявлено на очередном заседании ассоциации.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что Налоговый кодекс предоставляет возможность установления дифференцированных предельных ставок по годам: от 1% в 2025 году до 5% в 2029 году.

В пресс-службе администрации города сообщают, что, по сути, туристический налог будет включен в стоимость гостиничного номера. Но его не будут платить льготные категории граждан. Например, участники спецоперации, организованные группы школьников и так далее.

Средства от туристического налога пойдут на развитие инфраструктуры гостеприимства, привлечение новых гостей, организацию и информирование о городских мероприятиях, благоустройство и много другое.

«МК-Урал» ранее писал, что с 1 января 2025 года в Екатеринбурге может быть введен туристический налог.

Положение о туристическом сборе будет направлено в гордуму Екатеринбурга в октябре текущего года. Депутаты должны рассмотреть его в ноябре.

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