Льготников освободят от уплаты туристического налога в Екатеринбурге

Об этом было заявлено на очередном заседании ассоциации.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что Налоговый кодекс предоставляет возможность установления дифференцированных предельных ставок по годам: от 1% в 2025 году до 5% в 2029 году.
В пресс-службе администрации города сообщают, что, по сути, туристический налог будет включен в стоимость гостиничного номера. Но его не будут платить льготные категории граждан. Например, участники спецоперации, организованные группы школьников и так далее.
Средства от туристического налога пойдут на развитие инфраструктуры гостеприимства, привлечение новых гостей, организацию и информирование о городских мероприятиях, благоустройство и много другое.
«МК-Урал» ранее писал, что с 1 января 2025 года в Екатеринбурге может быть введен туристический налог.
Положение о туристическом сборе будет направлено в гордуму Екатеринбурга в октябре текущего года. Депутаты должны рассмотреть его в ноябре.