Беларусь и Сейшелы подписали соглашение о воздушном сообщении

Подписи под документом поставили директор Департамента по авиации Минтранса Беларуси Игорь Голуб и министр транспорта Республики Сейшельские Острова Энтони Дежак.



Как пояснили в Минтрансе, соглашение направлено на регулирование оперативных и технических аспектов в области воздушного транспорта и является правовой основой для организации полетов. В дальнейшем это позволит авиаперевозчикам выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами двух стран.



В министерстве уверены, что реализация документа будет способствовать укреплению туристических, экономических и коммерческих связей между Беларусью и Сейшельскими Островами.