Подписи под документом поставили директор Департамента по авиации Минтранса Беларуси Игорь Голуб и министр транспорта Республики Сейшельские Острова Энтони Дежак.
Как пояснили в Минтрансе, соглашение направлено на регулирование оперативных и технических аспектов в области воздушного транспорта и является правовой основой для организации полетов. В дальнейшем это позволит авиаперевозчикам выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами двух стран.
В министерстве уверены, что реализация документа будет способствовать укреплению туристических, экономических и коммерческих связей между Беларусью и Сейшельскими Островами.
Беларусь и Сейшелы подписали соглашение о воздушном сообщении
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Куала-Лумпур (Малайзия) 21 октября было подписано соглашение между правительствами Беларуси и Сейшельских Островов о воздушном сообщении. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе Минтранса.
Подписи под документом поставили директор Департамента по авиации Минтранса Беларуси Игорь Голуб и министр транспорта Республики Сейшельские Острова Энтони Дежак.