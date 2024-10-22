Ставки вырастут: со следующего года в Новосибирске увеличатся налоги на имущество

Также члены комиссии по бюджету и налоговой политики Совета депутатов Новосибирска проголосовали за увеличение ставки земельного налога. Сейчас она составляет 0,3%. По проекту, с 2025 года для участков, кадастровая стоимость которых больше 300 млн. рублей, ставка налога составит 1,5%.