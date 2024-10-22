Ставки вырастут: со следующего года в Новосибирске увеличатся налоги на имущество

Депутаты комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска проголосовали за повышение ставок имущественных налогов. Этот вопрос они рекомендуют рассмотреть на следующей сессии горсовета.
Как доложил депутатам начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, необходимость внесения изменений в местное налоговое законодательство связана с изменением федерального закона, который подразумевает увеличение налоговой ставки по объектам налогообложения, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей, с 2 до 2,5%.
Веселков добавил, что министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области обратилось в муниципалитеты с предложением увеличить налоговые ставки по местным налогам до максимального возможного уровня.
Также члены комиссии по бюджету и налоговой политики Совета депутатов Новосибирска проголосовали за увеличение ставки земельного налога. Сейчас она составляет 0,3%. По проекту, с 2025 года для участков, кадастровая стоимость которых больше 300 млн. рублей, ставка налога составит 1,5%.
Если депутаты на сессии проголосуют за увеличение налогов, то суммарные поступления в городской бюджет по этим статья в 2026 году составят 38,6 миллиона рублей.
Екатерина СОСНИНА.