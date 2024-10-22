В Волгограде трамвай модели «Невский» впервые проедет по улицам города

Как сообщает администрация Волгограда, представители транспортной компании продолжают приемку трамвая и проверку всех систем. Планируется, что до конца текущего года в город поступит 12 вагонов модели «Невский».
В рамках инвестпрограммы для нужд жителей города приобретено 62 трамвая моделей «Львенок» и «Невский». Последний оснащен двумя кабинами, его двери находятся по обе стороны бортов, что позволяет использовать транспорт на линиях, у которых нет разворотных колец, и во время ремонта путей. Также для линии СТ поставят 38 вагонов и 24 — для работы на прочих маршрутах.
Отметим, приобретение новых трамваев стало частью 10-летней комплексной программы развития Волгограда, разработанной и утвержденной по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Она предусматривает обновление городского транспорта, в том числе продление линии СТ, обновление остановочных пунктов, а также модернизацию и развитие речного и электротранспорта.