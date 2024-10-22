В Волгограде трамвай модели «Невский» впервые проедет по улицам города

В рамках инвестпрограммы для нужд жителей города приобретено 62 трамвая моделей «Львенок» и «Невский». Последний оснащен двумя кабинами, его двери находятся по обе стороны бортов, что позволяет использовать транспорт на линиях, у которых нет разворотных колец, и во время ремонта путей. Также для линии СТ поставят 38 вагонов и 24 — для работы на прочих маршрутах.