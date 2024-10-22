Турналог распространят на города-спутники Екатеринбурга

Предполагается, что турналог Екатеринбург и его спутники введут одновременно. Отмечается, что сбор станут платить не сами туристы, а гостиницы и хостелы. По сути, туристический налог будет включен в стоимость номера, отметили в мэрии.
В 2025 году ставка налога составит 1%, а в 2029 году — 5%. Средства, полученные от налогообложения, будут направлены на развитие инфраструктуры, связанной с туризмом, привлечение новых туристов, организацию и информирование о городских событиях, а также на улучшение популярных туристических маршрутов.
О планах по введению туристического налога глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал ЕАН накануне. По его словам, собранные деньги планируется направить на развитие внутреннего въездного туризма, установку знаков туристской навигации, теплые туалеты, поддержку событийных мероприятий.
ЕАН сообщал, что в начале июля Госдума приняла закон о введении фиксированного туристического сбора в гостиницах, его также называют курортным. Решение о том, необходим ли он в конкретном городе, а также о ставке будет приниматься на муниципальном уровне. Представители туристической отрасли неоднократно призывали власти Свердловской области отложить рассмотрение вопроса о введении туристического налога.